Süper Lig'de teknik direktör Jorge Jesus ile başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, borsa da liderliğe koştu.

Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup ederek liderliğe yükselen Kanarya'nın hisseleri, haftanın açılış seansında yüzde 10'luk yükselişle tavan yaptı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray ise Alanyaspor karşısında aldığı beraberliğin ardından borsada düşüş yaşadı. Cimbom'un hisseleri, saat 10.40 itibariyle yüzde 2.44 düştü.

BORSADA DA LİDER

Süper Lig'in başladığı 5 Ağustos'tan bu yana da Fenerbahçe borsada lider durumda. Sarı-lacivertlilerin hisseleri ligin başından bugüne kadar yüzde 23.7 yükseldi. Galatasaray hisseleri, yüzde 19.9, Beşiktaş hisseleri yüzde 15.6 yükseliş gösterirken Trabzonspor hisseleri ise yüzde 9'luk düşüş yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon boyunca en yüksek hisse değerini 29 Ağustos'ta 63.4 TL ile gördü.

FENERBAHÇE

Galatasaray, Icardi ve Mata gibi yıldızların da içinde bulunduğu 5 futbolcunun transferini açıkladığı 8 Eylül'de 6.54 TL ile zirvesini yaşadı.

Sezona 5 maçta 4 galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2 Eylül'de 8.49 TL ile zirveyi görürken arka arkaya alınan kötü sonuçlarla düşüş trendine girdi.

BEŞİKTAŞ

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor ise 15 Ağustos'ta 6.73 TL ile tepe noktasını gördükten sonra 7 Eylül'e kadar dalgalı bir seyir izledi, bu tarihten sonra düşüş görüldü.

TRABZONSPOR

Spor hisselerini kapsayan BIST SPOR, 5 Ağustos'ta 1398'den başladığı sezonda gün itibariyle 1576'yı görerek yüzde 12.7'lik yükseliş kazandı.

BIST SPOR