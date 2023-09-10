Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 10.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:00
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda yapıldı. Futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve core çalışmalarının ardından antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, akşam yapacağı ikinci idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.