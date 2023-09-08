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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:17
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        Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
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        Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladığı belirtildi.

        Pas, pres ve şut çalışmasıyla süren antrenmanın dar alanda çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

        Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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