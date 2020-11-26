Süper Lig'de 10. haftanın en çarpıcı maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele ile iligli merak edilenleri bir araya getirdik.
FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği mücadele Fenerbahçe Beşiktaş maçı 29 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Novak, Luiz Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.
KANARYADA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda tedavisi süren Gökhan Gönül düz koşulara başladı.
Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Sinan Gümüş ve Enner Valencia antrenmanda yer almazken, Diego Perotti salonda çalıştı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, 3 takımlı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.
KARTALDA SERGEN YALÇIN'DAN ÖNEMLİ UYARI
Başakşehir'i sahasında 3-2 mağlup ederek kritik bir zafer elde eden Beşiktaş'ta tüm gözler Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak zorlu derbiye çevrildi. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; birçok önemli ismin yokluğuna rağmen alınan 3 puan dev derbi öncesi moral olurken son bölümde yenen 2 gol ise bu sezon süregelen kötü bir alışkanlığın devamı oldu.
14 GOLÜN 9'U SON 15 DAKİKADA
Kartal, bu sezon Süper Lig'de kalesinde 14 gol görürken bunların 9'u maçların son 15 dakikasında geldi. Siyah-beyazlılar, bu 9 golün 6'sını ise skor olarak üstünken yedi. Önde olduğu maçlarda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, evinde çok önemli 2 puandan olurken Denizlispor ve Başakşehir karşısında ise 3-0'lık üstünlüğe rağmen son bölümde stres yaşadı.
DERBİ ÖNCESİ UYARI
Başakşehir karşısında skor 3-0 ve rakip 10 kişi olmasına rağmen 81'de ve 90+4'te Gulbransen'in gollerine engel olamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyun disiplininin önemi vurgu yaptı. Fenerbahçe ile oynanacak derbide benzer bir konsantrasyon eksikliğinin kendilerine pahalıya mal olabileceğini ifade eden Yalçın, özellikle savunma oyuncularından ekstra dikkat istedi.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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