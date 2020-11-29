Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair notlar

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Sosa, Gustavo, Pelkas, Ozan, Perotti, Cisse

Beşiktaş: Utku, Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar

SAKATLIK RAPORLARI

Süper Lig’de yarın haftanın maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Fenerbahçe’de kaleci Harun, Tolga Ciğerci, Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Enner Valencia forma giyemeyecek olan isimler. Beşiktaş’ta da Vida, Gökhan Töre, Ajdin Hasic’in yanı sıra cezalı olan Dorukhan Toköz ve Ersin Destanoğlu takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı ve derbide forma giyebilecek. Beşiktaş’ta da Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle oynamayan Rosier iyileşti. Sergen Yalçın’ın sağ bekte bu futbolcuya şans vermesi bekleniyor.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 96 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.

GOLCÜLER

Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.

Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.

EN ÇOK FORMA GİYENLER

Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu unvanı Beşiktaşlı Rıza Çalımbay'a ait.

Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe karşısında 64 maçta görev yaptı. Bu futbolcuyu 61 maçla Beşiktaşlı Şeref Görkey, 59'ar maçla da Beşiktaşlı Ulvi Güveneroğlu ile Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner izliyor.