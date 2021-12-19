Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ı sakatlıkları sebebiyle oynatamazken, Luiz Gustavo ve Serdar Dursun'a şans vermedi.

Pereira, bu isimlerin yerine ise Serdar Aziz, Filip Novak, Miha Zajc ve Mergim Berisha'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Vitor Pereira, oyuncularından Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya ve Nazım Sangare'ye yedek kulübesinde yer verdi.



FENERBAHÇE'DE ÜÇ MAÇ EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand derbide forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Max Meyer ve Burak Kapacak kadroya alınmadı.



DERBİYE ÜÇ FUTBOLCU YETİŞTİ

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında kadroda yer buldu.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen ve Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci, maça yedekler arasında başladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide yedek kulübesinde yer aldı.



VALENCIA BEŞ MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından kadroda bulunuyor.

Ligde 30 Ekim'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Valencia, daha sonra sarı-lacivertlilerin 5 karşılaşmasını kaçırmıştı.

Valencia, 5 maç sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla takımdaki yerini aldı.



DERBİ KAPALI GİŞE

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlamasına yaklaşık 1 saat kala tribünleri doldurdu.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.

Ülker Stadı'nda konuk takıma ayrılan tribün dışında tribünlerin tamamı doldu.