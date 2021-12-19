Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Josef de Souza ile Welinton yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. İki futbolcu sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında oynayamamıştı. GZT Giresunspor karşılaşmasında rakibine yaptığı faulün ardından kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan Necip Uysal'ın 2 maçlık cezası da bitti. Necip, cezasından dolayı Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor karşısında oynayamamıştı.