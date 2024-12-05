Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 05.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:07
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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