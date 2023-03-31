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Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri "hırçın" geçiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor

Giriş: 31.03.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri
AA

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı pazar günü saat 20.30’da Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sahne olacak. İki takım arasında oynanan geçmiş müsabakalara baktığımızda son 27 müsabakada hakemler, toplam 17 kırmızı ve 167 sarı kart gösterdi.

FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI, 81 SARI KART

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 27 derbide 87 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 81 de sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ DAHA ''HIRÇIN''

Rekabetteki son 27 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 11 kırmızı ve 86 sarı olmak üzere toplam 97 kart gösterildi.

SON 5 DERBİDE 37 KART ÇIKTI

İki takım arasında yapılan son 5 müsabakada futbolcular, 1 kırmızı ve 36 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 9 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Geçen sezonun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin geçen sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken, hakem Arda Kardeşler 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada ise rakipler ikişer kez sarı kart gördü.

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