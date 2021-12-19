FENERBAHÇE: Berke, Min Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut, Berisha

YEDEKLER: Ertuğrul, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, İrfan Cani Serdar Dursun, Gustavo, Muhammed, Nazım

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

YEDEKLER: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Atiba, Mehmet, Welinton, Serdar, Güven, Umut

TEKNİK SORUMLU: Önder Karaveli

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: BeIN Sports 1

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Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puanla 5. sırada girdi.

Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Beşiktaş, ligde 5 maçta aldığı 4 yenilgi ve beraberliğin ardından geçen hafta Karaveli yönetiminde Yuketel Kayserispor'u evinde 4-2 yenerek kötü gidişi sonlandırmıştı. Ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 24 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 7. sırada başladı.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Kevin N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira, Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda yer almadı.

354. RANDEVU

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 94 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 489 golüne, Beşiktaş 448 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 58 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 17 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sahasında Fenerbahçe 83, Beşiktaş 76 kez gol sevinci yaşadı.

GEÇEN SEZON BEŞİKTAŞ YENİLMEDİ

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı.

Kadıköy'de ligin ilk yarısında oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ SON DÖNEMDE KOLAY KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 25 derbi maçı oynarken bunların büyük bölümünü mağlubiyet almadan tamamladı.

Söz konusu 7 sezondaki 25 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.