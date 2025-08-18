Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Kayserispor
        KYS
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Benfica maçını Daniel Siebert yönetecek - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Benfica maçını Daniel Siebert yönetecek

        Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe maçına Alman hakem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırlayacak. Bu mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Daniel Schlager olacak.

        Müsabakada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da da Johann Pfeifer yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        Konutta reel düşüş 18. ayında
        "Beşiktaş güven vermedi"
        "Beşiktaş güven vermedi"
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        Türkiye'nin organ nakli üssü, akciğer nakline başlıyor
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Habertürk Anasayfa