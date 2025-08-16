Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Benfica'yı elemesi durumunda Devler Ligi'nde yoluna lig aşamasında devam edecek. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasının oynanacağı tarih ve maç saati taraftar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe – Benfica maçı yayıncı kuruluşu...
- 1
Fenerbahçe – Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyen temsilcimiz Fenerbahçe, Nice'i her iki maçta da 2-0 yenen Benfica'nın rakibi oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı İstanbul'da rövanş mücadelesi ise Portekiz'de oynanacak. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
- 5