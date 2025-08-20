Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Fenerbahçe – Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında Benfica ile karşılaşıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki bugüne kadar oynadığı 288 müsabakada 114 kez galip gelirken, 113 mağlubiyet yaşadı. 61 maç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 19:09 Güncelleme: 20.08.2025 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe – Benfica maçı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica ile bugüne kadar oynanan 6 maçın, 3'ünü Benfica kazanırken, 2 karşılaşmayı temsilcimiz galip gelen taraf oldu. 1 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe – Benfica maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı tarihi ve maç saati...

        • 2

          FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE FENERBAHÇE'NİN KARNESİ

          Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.

          UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

        • 6

          BENFİCA İLE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ!

          Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.

          Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

        • 7

          MUHTEMEL 11’LER

          FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.

          BENFİCA: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Habertürk Anasayfa