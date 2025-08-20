Fenerbahçe – Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı kapsamında Benfica ile karşılaşıyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe – Benfica karşılaşmasının saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki bugüne kadar oynadığı 288 müsabakada 114 kez galip gelirken, 113 mağlubiyet yaşadı. 61 maç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe – Benfica maçı için geri sayıma geçildi. Fenerbahçe Portekiz temsilcisi Benfica ile bugüne kadar oynanan 6 maçın, 3'ünü Benfica kazanırken, 2 karşılaşmayı temsilcimiz galip gelen taraf oldu. 1 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kalırken, Fenerbahçe – Benfica maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı tarihi ve maç saati...
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE FENERBAHÇE'NİN KARNESİ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.
BENFİCA İLE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ!
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.
Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, A. Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran.
BENFİCA: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Barrenechea, Rios, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis.