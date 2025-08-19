Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk ediyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ilk maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı lacivertliler Portekiz temsilcisi ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 3'ünü Benfica kazanırken, 2 karşılaşmayı temsilcimiz, 1 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe – Benfica maçı tarihi ve maç saati...
- 1
Fenerbahçe – Benfica maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u skor üstünlüğü ile turnuvanın dışına iten temsilcimiz, play-off turunda Nice'i her iki maçta da yenen Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. 61 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Fenerbahçe – Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte Fenerbahçe – Benfica maçının canlı yayınlanacağı kanal...
- 2
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe – Benfica maçı 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
-
- 4
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI BİLET FİYATLARI
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
- 5
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE FENERBAHÇE'NİN KARNESİ
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.
- 6
BENFİCA İLE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ!
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak.
Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
-
- 7
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.