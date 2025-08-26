Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Benfica maçı için Lizbon'da - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Benfica maçı için Lizbon'da

        Fenerbahçe kafilesi, Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için Lizbon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 18:54 Güncelleme: 26.08.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Benfica maçı için Lizbon'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e geldi.

        Özel uçakla Lizbon'a inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti.

        Güvenlik önlemleri eşliğinde otele giren kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, TSİ 20.00'de basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli takım, TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

