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        Haberler Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, Yiğit Hamza Mestoğlu´nu kadrosuna kattı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Yiğit Hamza Mestoğlu´nu kadrosuna kattı

        Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Hamza Mestoğlu´nu transfer etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:12
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        Fenerbahçe Beko'dan transfer
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        Sarı-lacivertliler, son olarak İspanya takımlarından UCAM Murcia kadrosunda yer alan 19 yaşındaki uzun forvet ile anlaşmaya vardı. Yiğit Hamza Mestoğlu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe Koleji DS Energy ile Türkiye Basketbol Ligi´nde forma giymenin yanı sıra çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko´nun da kadrosunda yer alabilecek.

        Geçen sezon İspanya LEB Silver Ligi´nde Decolor Fundacion Globalcaja La Roda formasını giyen Yiğit Hamza, 26 maçta 8.7 sayı, 3.8 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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