Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertliler 16 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda kamp çalışması gerçekleştirecek.

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