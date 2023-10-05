Fenerbahçe Beko , Wilbekin için CAS'a gidiyor!

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin’in aldığı ceza hakkında yeni açıklama yaptı. Kulüp, oyuncusu için FIBA ve CAS'ta gerekli süreçlerin yürütüleceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilindiği üzere Kulübümüz, sporcumuz Scottie Wilbekin’in yaz döneminde aldığı cezayla ilgili süreci tüm detaylarıyla 11 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı bilgilendirme ile kamuoyuna açıklamıştır.

O tarihte de belirttiğimiz üzere tamamen sağlık sebepleri nedeniyle eleme maçlarından affını isteyen sporcumuz, Milli Takım idari ekiplerince kendisine ulaşıldığı ilk günden itibaren bu süreci kendilerine detaylı şekilde iletmiş ve gerekli raporları Milli Takım yetkililerimize sunmuştur.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından sporcumuza verilen cezanın, kısa süre önce tarafımıza ulaşan karar neticesinde Tahkim Kurulu tarafından da onaylandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Üzülerek belirtmek isteriz ki sporcumuza, tamamen haklı olduğuna inandığımız gerekçelerine rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan bu ceza, yalnızca oyuncumuz Scottie Wilbekin’e zarar vermekle kalmamıştır.