Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.

LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.