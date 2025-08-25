Habertürk
        Fenerbahçe Beko sezonu açtı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko sezonu açtı

        Geride bıraktığımız sezonu Euroleague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla noktalayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

        Giriş: 25.08.2025 - 19:07 Güncelleme: 25.08.2025 - 19:07
        Fenerbahçe Beko sezonu açtı!
        Fenerbahçe Beko, 2025-2026 sezonunda mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı hedefliyor.

        Sarı-lacivertliler Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Üker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yaptı.

        Avrupa Şampiyonası'nda ülkelerinin milli takımlarında mücadele eden oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Brandon Boston Jr. da yer aldı. Antrenman öncesinde teknik ekibe ve takıma yeni katılan isimlere hoş geldin karşılaması yapıldı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla devam ederken, son bölümde şut çalışmaları gerçekleştirildi.

        Habertürk Anasayfa