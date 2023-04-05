AA / HABERTURK.COM

Turkish Airlines Euroleague'de play-off'a kalmak için yarın Anadolu Efes ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe Beko, sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Devin Booker'ın son durumları hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milano ile 21 Mart'ta oynanan maçta sol dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi iki hafta boyunca devam ettirilen Scottie Wilbekin'in durumunun yeniden değerlendirildiği belirtilerek, "Bu süreçte diz kontüzyonu sonrası gelişen subkortikal fraktür nedeniyle tedavisi devam eden ve yapılan kontrol tetkiklerinde önemli ölçüde iyileşme görülen oyuncumuzun sahaya dönüş tedavi protokolü planlanmıştır. Scottie Wilbekin’in sahalara dönüş süresinin 2-3 hafta olması öngörülmektedir." denildi.

Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 29 Mart'ta yapılan karşılaşmada sol dizinden sakatlık yaşayan ve çekilen MR'ında sol diz dış yan bağında yırtık tespit edilen Devin Booker'ın sahalara dönüş süresinin ise 3-4 hafta olarak tahmin edildiği bildirildi.

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