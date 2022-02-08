Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i devirdi!

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5'i üst üste olmak üzere 12. galibiyetini elde etti. Lider Real Madrid ise 4. yenilgisini yaşadı. Rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise son 10 maçta 9. kez kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, Sergio Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 4. dakikada 8-2 üstünlük yakaladı. Bu bölümden sonra toparlanan ve 17-0'lık seri elde eden Fenerbahçe Beko, son 6 dakika 9 saniye sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında ilk periyodu 19-8 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Beko, ilk basketini 15. dakikada kaydetti. Bu periyotta attığı 8 sayıya karşılık potasında 9 sayıya izin veren sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 27-17 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, savunmada ve hücumda rakibine büyük üstünlük kurdu. 6 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 48-30 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 66-51 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, kapalı gişe oynandı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Robert Vyklicky (Çekya)

Fenerbahçe Beko: Henry 8, Pierre 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 6, Ahmet Düverioğlu, Metecan Birsen, İsmet Akpınar 6, Guduric 12, Floyd 9, Polonara 5

Real Madrid: Alocen 4, Abalde, Llull 12, Poirier 2, Tavares 14, Williams-Goss 2, Causeur 2, Randolph, Rudy Fernandez 9, Yabusele, Thompkins 3, Nunez 3

1. Periyot: 19-8

Devre: 27-17

3. Periyot: 48-30