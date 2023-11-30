Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Ligde son 4 maçını kaybeden sarı lacivertliler, bu akşam kazanarak kötü gidişatına son vermek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak için mücadele edecek. İşte, basketbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı ile ilgili bilgiler...
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Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ligde günün sonucu en çok merak edilen karşılamalarından biri olan mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid karşısına mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Real Madrid maçına dair bilgiler...
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FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Real Madrid basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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İŞTE FENERBAHÇE BEKO REAL MADRID BİLET FİYATLARI
Saha içi A-D-G sıraları: ₺4000 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3500 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3500 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺3250 yemek dahil
Localar: ₺1750
346 (Açık Loca): ₺2000 yemek dahil
Kategori 1: ₺1250
Sky Lounge: ₺1000
Kategori 2: ₺1100
Kategori 3: ₺950
Kategori 4: ₺750
Kategori 5: ₺600
Kategori 6: ₺450
Kat 7 – ₺300 T
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - ₺300
Öğrenci tribünü (üst kat) - ₺150
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FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard
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