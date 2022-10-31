Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup etti.
Karşılaşmaya konuk İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun bulduğu basketlerle etkili başladı ve ilk üç dakikada 7 sayılık (2-9) fark yakaladı. Daha sonra Motley, Guduric ve Calathes'la sayılarla üreten Fenerbançe Beko, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Son bölümde McCollum, Jaylon Marcus Brown ve Vittorio Brown'un üçlükleriyle üstünlüğü tekrar ele geçiren Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 8 sayı farkla üstün tamamladı: 18-26.
İkinci periyoda sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı kapatan Fenerbahçe Beko, devre bitimine 5.5 dakika kala 5 sayılık üstünlük yakaladı: 35-30. Çeyreğin son bölümü ise büyük bir çekişmeye sahne oldu ve skor tabelasında üstünlük sürekli el değiştirdi. İzmir ekibi, bitime 1 dakika kala 5 farklı üstünlük yakalayan sarı-lacivertlilere Kenan Sipahi ile McCollum'un sayılarıyla yanıt verdi. Devreye 49-49 beraberlikle girildi.
Maçın üçüncü periyodunda Fenerbahçe Beko, etkili bir oyun sergileyip, rakibiyle farkı açtı. Özellikle Wilbekin'in üçlükleri ve Hayes Davis'in sayılarıyla ilk 5 dakikalık bölümde karşılaşmadaki en yüksek farklı (16) yakalayan sarı-lacivertliler, bu üstünlüğünü çeyrek sonuna kadar sürdürdü. Bu çeyrekte, her iki ekibe de sportmenlik dışı ve teknik fauller çalındı, oyuncular arasında sürtüşmeler yaşandı. Üçüncü çeyrek, 17 sayılık fark bulan Fenerbahçe Beko'nun 83-66 üstünlüğüyle bitti.
Son periyotta ev sahibi ekip, oyun ve skor üstünlüğünü korudu. Wilbekin ile Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı çift hanelerin altına düşürmeyen ve 100 sayı bulan Fenerbahçe Beko, rakibi Pınar Karşıyaka'yı 12 sayı farkla, 100-88 mağlup etti.
Salon: Ülker ve Spor Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Motley 22, Metecan Birsen 2, Hayes Davis 12, Guduric 4, Calathes 7, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 27, İsmet Akpınar, Tarık Biberoviç, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 17, Booker 7
Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 8, Kuzminskas 15, Astacio 18, Vittorio Brown 12, Kenan Sipahi 14, McCollum 17, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 4, Thomas Akyazılı, Dusan Cantekin, Mert Celep
1. Periyot: 18-26
Devre: 49-49
3. Periyot: 83-66
5 faulle çıkanlar: 32.52 Vittorio Brown, 38.29 Jaylon Marcus Brown (Pınar Karşıyaka)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!