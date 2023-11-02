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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB Olympiakos maçı bilet fiyatları ne kadar? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 6. haftanın açılış mücadelesinde evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Bu sezon çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet alarak lige oldukça iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, Olympiakos'u da mağlup ederek zirve yarışında bir basamak daha atlamak istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:37
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        • 1

          Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmada temsilcimiz Fenerbahçe Beko hem evindeki yenilmezlik serisini hem de ligdeki 3 maçlık galibiyetini serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte, merakla beklenen maçla ilgili bilgiler...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko Olympiakos basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

          Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO OLYMPIAKOS MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil

          Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil

          Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil

          Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil

          Localar: ₺1500

          346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil

          Kategori 1: ₺1000

          Sky Lounge: ₺750

          Kategori 2: ₺850

          Kategori 3: ₺750

          Kategori 4: ₺600

          Kategori 5: ₺400

          Kategori 6: ₺300

          Kat 7 – 200 TL

          Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL

          Öğrenci tribünü (üst kat) - 100 TL

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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