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Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 73-93 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 22. haftasında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 93-73 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 9. yenilgisini aldı.

Giriş: 31.01.2023 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Olympiakos: 73-93 (MAÇ SONUCU)
AA

THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 93-73 yenildi.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler organizasyonda 9. yenilgisini aldı. THY Avrupa Ligi'nin lideri Olympiakos ise 15. galibiyetini aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yunanistan'da oynanan maçı da Olympiakos, 94-67'lik skorla kazanmıştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda dolu tribünler önünde oynanan maça sarı-lacivertli ekip tutuk başladı ve 8-0'lık skorla yenik duruma düştü. İlk 5 dakikalık bölümün sonlarına doğru toparlanarak ilk sayılarını bulan Fenerbahçe Beko, sonrasına konuk ekibin etkili oyununa karşı koyamadı ve ilk periyottan 24-10 yenik ayrıldı.

İkinci periyoda Motley'nin kaydettiği üçlük ile başlayan Fenerbahçe Beko, ardından rakibine yine 8-0'lık bir seri verdi ve ardından da Wilbekin'in iki teknik faul sonrası daha ilk yarı bitmeden ikinci periyodun ortalarına doğru oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler, periyodun sonlarına doğru farkı eritmeye çalışsa da devreye 51-30 mağlup durumda girdi. Devre sonunda sarı-lacivertli taraftarlar, hakeme yoğun tepki gösterdi.

Devrenin ardından üçüncü periyotta da karşılıklı sayılarla farkın kapanmasını engelleyen konuk ekip, son periyoda 77-51 önde girdi.

Dördüncü periyoda iyi başlayan ve 15-2'lik bir seri ile farkı 13 sayıya düşüren Fenerbahçe Beko, maçın son dakikalarında ise farkın tekrar açılmasını engelleyemedi ve maçtan da 93-73 yenik ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bıssang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin, Antetokounmpo 10, Hayes-Davis 2, Booker 10, Calathes, Guduric 24, Melih Mahmutoğlu 14, Motley 6, Edwards 2, Pierre 5, Metecan Birsen, Şehmus Hazer

Olympiakos: Walkup 12, Canaan 20, Fall, Papanikolaou 21, Vezenkov 12, Bolomboy 4, Shaq McKissic 12, Lountzis 1, Larentzakis 11

1. Periyot: 10-24

Devre: 30-51

3. Periyot: 51-77

5 Faulle çıkan: Wilbekin (13.56)

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