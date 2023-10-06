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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun ilk maçında bu akşam güçlü İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertli ekibimizin zorlu mücadelesine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:26
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        • 1

          THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Haftanın 2. ve son gününde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko da bu akşam ilk sınavına Olimpia Milano karşısında çıkıyor. Sezona mutlak galibiyet hedefiyle başlayan sarı lacivertlilerin zorlu mücadelesinin başlama saati, yayıncı kanalı ve yeni sezon kadrosu hakkında detayları derledik!

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

          Fenerbahçe Beko Olimpia Milano basketbol maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

          EA7 Emporio Armani Milan maçının bilet fiyatları şu şekildedir:

          Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
          Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
          Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
          Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
          Localar: ₺1500
          346 (Açık Loca): ₺1750 yemek dahil
          Kategori 1: ₺1000
          Sky Lounge: ₺750
          Kategori 2: ₺850
          Kategori 3: ₺750
          Kategori 4: ₺600
          Kategori 5: ₺400
          Kategori 6: ₺250
          Kategori 7: ₺200
          Öğrenci Tribünü: ₺100

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

          Nick Calathes - Oyun Kurucu

          Raul Neto Oyun Kurucu

          Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

          Yam Madar - Oyun Kurucu

          Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

          Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

          Şehmus Hazer - Şutör Gard

          Tyler Dorsey - Şutör Gard

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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