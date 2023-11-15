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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi Playtika

        Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 9. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:18
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        Fenerbahçe Beko'nun rakibi Maccabi!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 9. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelecek.

        Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.05'te başlayacak.

        Çift maç haftasında ilk mücadelesine Kızılyıldız deplasmanında çıkan sarı-lacivertliler, Sırbistan temsilcisine 87-56 mağlup olarak sekizinci haftada üçüncü yenilgisini yaşadı.

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika, dün konuk ettiği Olympiakos'a 79-74 kaybederek 7. maçında üçüncü kez yenildi.

        İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta Maccabi Playtika 16 kez kazanırken, Fenerbahçe Beko 11 kez parkeden galibiyetle ayrıldı.

        GÜVENLİK GEREKÇESİYLE MACCABI MAÇLARININ YERİ DEĞİŞTİ

        Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında oynanacak karşılaşmaların yerinde güvenlik gerekçesiyle değişikliğe gidilmişti.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken 9. hafta karşılaşması, aynı tarihte İsrail ekibinin ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacağı belirtilmişti.

        Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024'te İsrail ekibinin ev sahipliğinde oynanması gereken 19. hafta müsabakasının, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacağı açıklanmıştı.

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