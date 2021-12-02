2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de Fransız ekibi Monaco'yu konuk ediyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Monaco maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MONACO MAÇI CANLI YAYIN (20:45)