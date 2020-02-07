07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maccabi FOX'un son saniyelerde bulduğu basketle 78-77 kazandığı maçın ardından tribünler gerildi. Taraftarlar, A Milli Basketbol Takımı'nın da formasını giyen ABD'li oyuncu Wilbekin'in kendilerine salondan çıkarken el hareketinde bulunduğunu ileri sürdü.
Bunun üzerine büyük tepki gösteren taraftarları güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ortamı yumuşatmak için taraftarların olduğu bölüme geldi. Başkan Koç, taraftarlardan sakinleşmelerini istedi.
Bu sırada taraftarlar, "Türk Milli Takımı'nın formasını giyen bir isim nasıl bize böyle hareket yapar?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Başkan Ali Koç'un da devreye girmesiyle taraftarlar salondan ayrıldı.
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