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Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı için beklenilen gün geldi. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 3. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i sahasında konuk ediyor. Ligdeki ilk iki maçında galibiyet elde eden sarı lacıvertli takım 3'te 3 yapmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı kanalı hakkında detaylar...

18.10.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 3. hafta maçında LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Turkish Airlines EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü Maccabi Playtika’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 86-71 yenerek ikide iki yaptı. Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Basketbol severler "Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez , Luka Kardum ve Kristaps Konstantinovs hakem üçlüsü yönetecek. İşte, Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL maçı canlı yayınlanacak kanal...

  • FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü Maccabi Playtika’yı konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibini 86-71 yenerek ikide iki yaptı. Takımımızda Marko Guduric 23 sayı ve 6 ribaund ile oynarken, Nick Calathes ise 13 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmaya imza attı.

  • Fenerbahçe Beko, son resmi karşılaşmasına ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 16 Ekim Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Ayos Konyaspor’u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 85-71 yenerek üçte üç yaptı. Ekibimizde Carsen Edwards 20, Johnathan Motley 14, Metecan Birsen 11 sayı üretti.  Takımımızda sakatlık süreci sonrası idmanlara başlayan Nemanja Bjelica ve Tarık Biberovic’in durumuna maç gününde karar verilecek.

  • FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL maçı, 18 Ekim 2022 Salı akşamı saat 20.45'te başlayacak. 

  • FENERBAHÇE BEKO ASVEL LYON BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 3. hafta maçı S Sport kanalı üzerinden canlı izlenilebilecek.

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