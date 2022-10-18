Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 3. hafta maçında LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Turkish Airlines EuroLeague’de 14 Ekim Cuma günü Maccabi Playtika’yı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 86-71 yenerek ikide iki yaptı. Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’i mağlup ederek 3'te 3 yapmak istiyor. Basketbol severler "Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL basketbol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez , Luka Kardum ve Kristaps Konstantinovs hakem üçlüsü yönetecek. İşte, Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL maçı canlı yayınlanacak kanal...