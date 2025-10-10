Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague üçüncü maçında Kızılyıldız'ı konuk ediyor. İlk maçında Paris Basketbol'u 96-77 ile geçen sarı-lacivertliler, 2. galibiyeti için parkeye çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçının canlı olarak ekranlara geleceği kanal...
- 1
Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız EuroLeague maçı için nefesler tutuldu. Euroleague'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet temsilcimiz, Kızılyıldız karşısında bugüne kadar 13 kez galip gelirken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu. Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı son 12 maçın 11'ini kazanmayı başardı. Peki, "Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı saati...
- 2
FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko- Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü 20.45'te oynanacak.
- 3
FENERBAHÇE BEKO- KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4
EVİNDE SON 12 MAÇIN 11'İNİ KAZANDI
Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda parkeden üstün ayrılıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu organizasyonda evinde oynadığı son 12 maçın 11'inde galibiyete uzandı. Söz konusu süreçte 10 maç normal sezon, 2 karşılaşma ise play-off serisinde yapıldı.
- 5
İSTATİSTİKLERDE İKİ TAKIM
Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 88.5 sayı, 8.0 hücum - 26.5 savunma ribaundları ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Kızılyıldız ise 85.0 sayı, 10.5 hücum - 19.0 savunma ribaundları ve 16.5 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.
- 6
Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin, Sırp ekibinde Jordan Nwora 23.0 sayı ortalamaları ile ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde 3 sayılık atışlarda Devon Hall 83.3'lük yüzdeyle oynarken, kırmızı-beyazlılarda Nikola Kalinic yüzde 75'lik ortalama yakaladı.
-