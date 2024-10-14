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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 3. Hafta

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague üçüncü hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. Karşılaşmayı Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek. Ligde çıktığı iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'ı da geçerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı tarihi, saati ve canlı izle kanalı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:41
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        • 1

          Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Ligde çıktığı iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ı da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko’da karşılaşma öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, 15 Ekim 2024 Salı günü saat 20.45’te başlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI KHANGİ KANALDA?

          Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı, S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

          Karşılaşmayı Piotr Pastusiak (Polonya), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        • 4

          SARI-LACİVERTLİLER 2’DE 2 YAPTI

          Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu ikinci maçında 10 Ekim Perşembe günü Anadolu Efes’e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini 78-83 ile geçerek ikide iki yaptı.

          Fenerbahçe Beko’da Bonzie Colson 16, Wade Baldwin 15, Nigel Hayes-Davis ve Arturs Zagars 11’er sayı üretti.

          Sarı-lacivertli ekip, son resmi maçına ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. Sarunas Jasikevicius’un öğrencileri, 12 Ekim Cumartesi günü konuk olduğu Yalovaspor Basketbol’u bir uzatma bölümü sonunda 90-97 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes Davis 22, Tarık Biberovic 16 sayı üretti.

        • 5

          KIZILYILDIZ MAÇINDA İKİ EKSİK

          Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin’in yanı sıra, 12 Ekim Cumartesi günü oynanan Yalovaspor karşılaşmasında kalça bölgesinden sakatlık yaşayan ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek.

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