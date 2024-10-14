Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Ligde çıktığı iki maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ı da yenerek seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Beko’da karşılaşma öncesinde 2 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin ve kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek. Peki Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…