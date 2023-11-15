Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu!
EuroLeague 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Kızılyıldız'a 84-53 mağlup oldu
Giriş: 15.11.2023 - 00:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 00:50
Euroleague'in 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Kızılyıldız'a 87-56 mağlup oldu.
Kızılyıldız bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 3 yaptı. Sarı-lacivertli ekip ise 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi Kızılyıldız'da 18 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.