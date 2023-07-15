Fenerbahçe Beko Georgios Papagiannis'i kadrosuna kattı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta forma giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli ekip, son olarak Panathinaikos forması giyen Yunan pivot Georgios Papagiannis'i 2 yıllığına renklerine bağladı.
26 yaşındaki basketbolcu, geride bıraktığımız sezonda EuroLeague´de 8.5 sayı, 5.7 ribaund, 1.2 blok ve 11.4 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu.
Papagiannis, Fenerbahçe Beko'nun Yam Madar, Sertaç Şanlı ve Nate Sestina'nın ardından yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 4'üncü isim oldu.