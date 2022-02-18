Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kupası yarı final ilk maçı Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı lacivertli ve sarı kırmızılı basketbolseverler şimdiden; Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçı ile ilgili ayrıntılar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası yarı final ilk maçı olan Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 18:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe Galatasaray basketbol derbisi Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.