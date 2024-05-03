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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Final-Four bileti için parkeye çıkıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Final-Four bileti için parkeye çıkıyor

        Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında, seride 2-1 önde olduğu Monaco'yu konuk edecek. Sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde Final-Four'u garantileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:01
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        Final-Four bir maç uzaklıkta!
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        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında bu akşam Monaco'yu ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak.

        Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.

        Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.

        Fenerbahçe Beko, bu akşamki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Final-Four'a yazdıracak.

        Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monaco'da oynanacak.

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