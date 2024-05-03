Fenerbahçe Beko, Final-Four bileti için parkeye çıkıyor
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında, seride 2-1 önde olduğu Monaco'yu konuk edecek. Sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde Final-Four'u garantileyecek.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague play-off çeyrek final dördüncü karşılaşmasında bu akşam Monaco'yu ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele, saat 20:45’te başlayacak.
Fransa'daki ilk karşılaşmada rakibini 95-91 yenen Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerken, Monaco ikinci iç saha mücadelesinde rakibine 93-88 üstünlük kurarak 1-1 beraberliği sağladı.
Sarı-lacivertli takım, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 89-78 kazanarak play-off çeyrek final serisinde 2-1 öne geçti.
Fenerbahçe Beko, bu akşamki karşılaşmayı da kazandığı takdirde adını Final-Four'a yazdıracak.
Karşılaşmada Fransa temsilcisinin galip gelmesi halinde ise beşinci ve son karşılaşma Monaco'da oynanacak.