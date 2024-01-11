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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i devirdi! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko evinde Bayern Münih'i devirdi!

        THY EuroLeague 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 98-91 yendi ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 23:17
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        Fenerbahçe Beko seriye bağladı!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i normal süresi 81-81 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 98-91 yendi.

        Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada Sestina'nın basketiyle farkı çift hanelere (19-8) çıkardı. Çabuk toparlanan Bayern Münih, kulübeden aldığı skor katkısıyla 9. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 22-20. İlk periyot, 22-22 eşitlikle sona erdi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte sarı-lacivertliler, uzun oyuncularıyla boyalı alanda etkili olmaya çalıştı. Son bölümde Motley'nin pota altında etkili oyunuyla skor üreten sarı-lacivertliler karşısında set oyunlarıyla skora giden misafir takım, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

        İkinci yarıya her iki takımda savunmada oldukça dikkatli başladı. Maçın 25. dakikası 48-48 eşitlikle geçilirken, sarı-lacivertlilerin Wilbekin önderliğinde ürettiği skorlara, Bayern Münih Lucic ile cevap verdi. Konuk ekip, final periyoduna 59-57 önde girdi.

        Son çeyreğe karşılıklı basketlerle girilirken, her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Maçın 35. dakikası 72-72 eşitlikle geçilirken, bitime 1 dakika 25 saniye kala Bayern Münih Booker'ın basketiyle skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşünde bitime 43 saniye kala Dorsey'nin orta mesafe atışıyla Fenerbahçe Beko yeniden skoru dengeledi: 78-78. Bayern Münih, hücumundan sonuçsuz dönerken, sarı-lacivertliler Wilbekin'in bitime 9 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle öne geçti. Konuk ekibin son hücumunda bitime 8 saniye kala maçın hakemi üç sayı çizgisinin gerisinde Francisco'ya faul yapıldığı kararı verdi ve oyuncu çizgiye geldi. Francisco, atışların 3'ünü de sayıya çevirince Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Fenerbahçe Beko, son hücumdan faydalanamayınca normal süre 81-81 eşitlikle sona erdi.

        Uzatma bölümüne 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Pierre'in skor katkısıyla 44. dakikayı 90-84 önde geçti. Son bölümde hataya yer vermeyen sarı-lacivertliler, parkeden 98-91 galip ayrıldı.

        Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko formasıyla 30 sayı üreten Wilbekin oldu.

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