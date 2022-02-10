Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk 12 haftasında sadece 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe Beko, son 10 maçın 9'unu kazanarak dikkatleri üzerine çekti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı ilk 12 karşılaşmada beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli ekip, son dönemde yükselen performansıyla ön plana çıkıyor.
Avrupa Ligi'nin ilk 12 haftasında rakiplerine sadece 3 kez üstünlük kurabilen Fenerbahçe, 25 Kasım 2021'de Anadolu Efes'e mağlup olduğu derbinin ardından çıkışa geçti. Bu süreçte çıktığı 10 müsabakada birer kez 4 ve 5 maçlık galibiyet serileri yakalayan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini ise 17. haftada LDLC ASVEL karşısında yaşadı.
Son maçında lider Real Madrid'i mağlup eden Fenerbahçe Beko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle birçok mücadelenin ertelendiği Avrupa Ligi'nde 26. hafta öncesinde 8. sıraya yükselerek play-off potasına girmeyi başardı.
ASİST VE 2 SAYILIK ATIŞLARDA EN BAŞARILI TAKIM
Avrupa Ligi'ndeki son 10 maçında sayı ortalamasını önemli oranda artıran Fenerbahçe Beko, geride kalan 25 haftada asist ve iki sayılık atışlarda en başarılı takım olarak dikkati çekti.
Organizasyonda 3 galibiyet alabildiği ilk 12 haftada maç başına 71,8 sayı kaydeden sarı-lacivertli takım, 10'da 9 yaptığı süreçte bu istatistiği 81,8'e çıkardı.
Fenerbahçe, maç başına 18,6 asist ve 2 sayılık atışlarda yüzde 21 isabet oranıyla ilk sırada yer almayı başardı.
SAVUNMASIYLA ÖN PLANDA
Avrupa Ligi'nin en az sayı yiyen takımları arasında yer alan Fenerbahçe Beko, son 2 karşılaşmada savunmada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine topladı.
Sarı-lacivertliler, organizasyonun 25. haftasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'ı deplasmanda yendiği maçta rakibini 60 sayıda tuttu. Geçen sezon organizasyonda Dörtlü Final oynayan Milano temsilcisi, 2021-2022'de en az sayı kaydettiği maçı Fenerbahçe karşısında yaşadı.
Son müsabakasında da lider Real Madrid'in 9 maçlık galibiyet serisine son veren sarı-lacivertliler, rakibine sadece 51 sayı şansı tanıdı.
DE COLO VE VESELY'NİN YOKLUĞU ARANMADI
Fenerbahçe Beko, Nando De Colo ve Jan Vesely'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği son 5 Avrupa Ligi maçını kazanmayı başardı.
Sarı-lacivertli basketbolcular, takım oyununu ön plana çıkardıkları bu müsabakalarda sergiledikleri etkili performansla en skorer isimler De Colo ve Vesely'nin yokluğunu aratmadı.
DJORDJEVIC'E BAKIŞ DEĞİŞİYOR
Fenerbahçe Beko'nun son dönemdeki yükselen form grafiği, sarı-lacivertli taraftarların başantrenör Aleksandar Djordjevic'e bakışını değiştirmeye başladı.
Sırp başantrenör, sezon başında özellikle maçların son bölümünde oyuna müdahaleleri noktasında taraftarların tepkisini çekmişti.
Son toplarda kaybedilen maçların ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Djordjevic, çeşitli nedenlerle birçok oyuncusundan faydalanamadığı dönemde yakalanan çıkışın en önemli faktörü oldu.
Kadrodaki oyuncuların tümünden maksimum verim alan Aleksandar Djordjevic, kısa sürede taraftarın da güvenini kazandı.
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