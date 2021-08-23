AA

Sarı-lacivertliler, Metro Enerji Spor Salonu'nda başantrenör Aleksandar Djordjevic yönetiminde sezonun ilk antrenmanını yaptı.

Antrenman öncesinde takımın genel menajeri Maurizio Gherardini ile Aleksandar Djordjevic, saha ortasında oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin de yer aldığı antrenmana, Senegal Milli Takımı ile 2021 FIBA Afrika Şampiyonası'nda forma giyecek Pierria Henry ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı ile final oynayan Nando De Colo izinli oldukları için katılmadı.