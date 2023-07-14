Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABDli oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 13:19
        Fenerbahçe Beko, Sestina'yı açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.

        Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        Üst geçit altındaki şoke eden olayda genç kadın gözaltında!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        5 askerin katili olan teröriste dava açıldı!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Yeni sıcaklık rekorları yolda!
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        180 kilometrekare tarandı! Korhan Berzeg yok
        180 kilometrekare tarandı! Korhan Berzeg yok
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        Mahsun Kırmızıgül'den minibüste konser
        3 yeni halka arz geliyor
        3 yeni halka arz geliyor
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Nesli tehlike altındaki vatozlar Antalya kıyılarında
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Tadic'te heyecanlandıran gelişme!
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        İşte bonservisi elinde olan yıldızlar!
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz Hollanda Başbakanı olabilir mi?
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        "2032'ye kadar Togg 1 milyon araç üretecek"
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı
        Ripple'da yükseliş yüzde 70'i aştı