Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABDli oyuncu Nate Sestina'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki uzun forvet Nate Sestina'yı kadrosuna dahil etti.
Giriş: 14.07.2023 - 13:19
Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-lacivertli takım, ABD'li oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezon Türk Telekom'da görev alan Sestina, Basketbol Süper Ligi’nde 10,8 sayı, 3,4 ribaunt, 0,8 asist ortalamaları ile oynadı.
Sestina, 2021-2022 sezonunda ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımının formasını giymişti.