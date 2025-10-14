Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 4. haftasında Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta da rakiplerine mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligin yeni takımı Dubai Basketbol karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı 14 Ekim 2025 Salı bugün saat 20:45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
SON ŞAMPİYON KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR
Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ
14 Ekim 20.45: Fenerbahçe- Dubai Basketball
16 Ekim 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih
19 Ekim 15.30: Galatasaray-Fenerbahçe
24 Ekim 20.30: Anadolu Efes-Fenerbahçe