Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin 4. haftasında Dubai Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesinde, Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal...
Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta da rakiplerine mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligin yeni takımı Dubai Basketbol karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı 14 Ekim 2025 Salı bugün saat 20:45'te oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
SON ŞAMPİYON KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR
Dubai Basketbol da sarı-lacivertlerle benzer bir performans sergiledi. Sezonun ilk maçında sahasında Partizan'ı 89-76 yenen Dubai Basketbol, ardından çıktığı 2 deplasman maçında önce AS Monaco'ya 103-81, ardından Olympiakos'a 86-67 kaybetti.
FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ
14 Ekim 20.45: Fenerbahçe- Dubai Basketball
16 Ekim 20.45: Fenerbahçe-Bayern Münih
19 Ekim 15.30: Galatasaray-Fenerbahçe
24 Ekim 20.30: Anadolu Efes-Fenerbahçe