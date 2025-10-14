Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sezona 96-77'lik Paris Basketbol galibiyetiyle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, ardından çıktığı 2 maçta da rakiplerine mağlup oldu. Sarı lacivertliler ligin yeni takımı Dubai Basketbol karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, "Fenerbahçe Beko - Dubai Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...