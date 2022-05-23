2021-2022 sezonu ING Basketbol Ligi'nde yarı final heyecanı yarın akşam Fenerbahçe Beko Darüşşafaka serisinin ilk maçıyla başlıyor. İşte büyük bir heyecana sahne olması beklenen serinin ilk maçına ilişkin ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEKO DARÜŞŞAFAKA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka maçı karşılaşması yarın akşam saat 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO DARÜŞŞAFAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Darüşşafaka karşılaşması Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.