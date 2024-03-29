Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin'in Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olduğu iddia edildi.
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol takımı için çok flaş bir isim gündeme geldi.
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Yunan basınından Totalbasket'te yer alan haberde, Fenerbahçe Beko'nun Shane Larkin'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
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Sarı-Lacivertliler, bu yaz sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
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Boston Celtics'ten 2018 yılında Anadolu Efes'in yolunu tutan 31 yaşındaki basketbolcu, Efes'in şimdiden en önemli arasında yerini alıyor.