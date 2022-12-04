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Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko'dan ligde 9'da 9!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 76-68 yendi

Giriş: 04.12.2022 - 23:12 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko'dan ligde 9'da 9!

Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 76-68 mağlup ederek ligdeki 9. maçında 9. galibiyetini aldı.

Gaziantep Basketbol’da Codi Miller-McIntyre 29 sayı – 4 asist ile oynarken Conner Frankamp 12 sayı – 3 asist, Damyean Dotson 9 sayı – 6 ribaund, Muhsin Yaşar ve Birkan Batuk da 3 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko’da Johnathan Motley 19 sayı – 6 ribaund ile oynarken Şehmus Hazer 12, Nigel Hayes 12, Carsen Edwards 13, Metecan Birsen de 11 sayıyla mücadele etti.

ÇEYREK SKORLARI

1. çeyrek: 16-20
2. çeyrek: 42-35
3. çeyrek: 56-54
4. çeyrek: 68-76

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