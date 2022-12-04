Gaziantep Basketbol’da Codi Miller-McIntyre 29 sayı – 4 asist ile oynarken Conner Frankamp 12 sayı – 3 asist, Damyean Dotson 9 sayı – 6 ribaund, Muhsin Yaşar ve Birkan Batuk da 3 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko’da Johnathan Motley 19 sayı – 6 ribaund ile oynarken Şehmus Hazer 12, Nigel Hayes 12, Carsen Edwards 13, Metecan Birsen de 11 sayıyla mücadele etti.