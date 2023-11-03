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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'dan Dyshawn Pierre'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'dan Dyshawn Pierre'in sakatlık durumuna ilişkin açıklama!

        Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:52
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        Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
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        Fenerbahçe Beko, Olympiakos ile oynanan EuroLeague karşılaşmasında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ''Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Olympiacos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir.

        Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

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