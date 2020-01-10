10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkish Airlines Euroleague´de sezona istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son iki haftada deplasmanda gelen Olympiakos ve Baskonia Vitoria Gasteiz galibiyetleriyle birlikte rahat bir nefes aldı. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu doğrultuda önemli transferlere imza atan sarı-lacivertli ekipte takımın kötü gidişatı ile birlikte eleştirilen oyuncuların başında Fransız oyun kurucu Leo Westermann geliyordu. 27 yaşındaki oyuncu, son haftalardaki performansı ile Fenerbahçe´nin Euroleague´de üst üste aldığı deplasman galibiyetlerinde takıma verdiği katkı ile beğeni topladı.
TEK MAÇTA SEZON TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI
Fenerbahçe Beko´nun dün akşam deplasmanda İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz´i 79-65 mağlup ettiği maçta Leo Westermann, şu ana kadar sarı-lacivertli forma altında en iyi performansını sergilerken dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Baskonia Vitoria Gasteiz mücadelesi öncesinde geride kalan 17 haftada Euroleague´de 11 maçta süre alan Westermann, toplamda sadece 19 sayı üretirken maç başı 1.11 sayı ortalaması yakalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Baskonia mücadelesinde ise 21 sayı üreterek hem takımının en skorer ismi oldu hem de geride kalan haftalarda attığı sayıyı tek bir maçta geçmeyi başardı.
REKOR GELDİ
Öte yandan, Westermann, dünkü karşılaşmada iki de rekor kırdı. Ürettiği 21 sayıyı 7/8 üçlük isabeti üzerinden bulan Westermann, en çok üç sayı isabeti bulduğu mücadeleyi geride bıraktı. Fransız oyun kurucu ayrıca dün Baskonia potasına bıraktığı 21 sayıyla da Euroleague´de en çok sayı attığı maçı oynadı.
LİGDE DE PERFORMANSINI YUKARI ÇEKTİ
Leo Westermann, Euroleague´in yanı sıra ING Basketbol Süper Ligi´nde de son haftalarda göz dolduruyor. Fenerbahçe Beko´nun son iki haftada aldığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ve Frutti Extra Bursaspor galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan deneyimli oyuncu, bu iki maçta toplamda 29 sayı üretti ve 8 de asist yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!