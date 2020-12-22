Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 28 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilen Westermann'a kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Leo Westermann, THY Avrupa Ligi'nde 31, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 maçta Fenerbahçe formasını giydi.