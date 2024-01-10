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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius etkisi - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius etkisi

        THY Avrupa Ligi'nde dün Sırbistan'ın Partizan ekibini 91-76 mağlup ederek 12. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:39
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        Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius etkisi!
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        Dimitris Itoudis ile yolların ayrılmasının ardından 14 Aralık'ta Jasikevicius'la anlaşıldığını duyuran Fenerbahçe, 47 yaşındaki çalıştırıcının gelmesinin ardından yoğun maç dönemini tek yenilgiyle kapattı.

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 maçta 12 galibiyet ve 3 yenilgiyle ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, Jasikevicius yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da parkeden galibiyetle ayrıldı.

        Litvanyalı başantrenör yönetiminde Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa, Bursaspor Info Yatırım ve Onvo Büyükçekmece Basketbol maçlarını kazanan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmalarda 95,75 sayı ortalamasına ulaştı.

        Fenerbahçe Beko, 4 maçta potasında ise ortalama 68,75 sayı gördü.

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        EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF HATTINA YÜKSELDİ

        THY Avrupa Ligi'nde sezona 6 maçta aldığı 5 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Beko, sonrasında ise düşüş yaşadı.

        Takımda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle, 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 hafta sonunda 6 galibiyet ve 7 yenilgiyle 12. sırada yer aldı.

        Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından oynadığı 7 maçın 6'sını kazanarak bu kulvarda play-off hattına yükselmeyi başardı.

        TEK MAĞLUBİYET KIZILYILDIZ'A KARŞI

        Sarunas Jasikevicius'la ilk maçında Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenen Fenerbahçe Beko, ardından Zalgiris Kaunas'ı 80-78, Alba Berlin'i 91-82 ve Anadolu Efes'i de 89-84 mağlup etti.

        2024 yılının ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine 85-76 kaybederken, Jasikevicius yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

        Sarı-lacivertliler bu maçın ardından güvenlik sebebiyle İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla iç sahada oynayacağı mücadeleyi Litvanya'da çıktı.

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        Lider Real Madrid'in ardından THY Avrupa Ligi'nin en yüksek sayı ortalamasına sahip takımı Maccabi Playtika'yı 74 sayıda tutan Fenerbahçe Beko, rakip potaya attığı 109 sayıyla parkeden 35 sayılık farkla galip ayrıldı. Bu maç aynı zamanda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde bu sezon en fazla sayı ürettiği mücadele oldu.

        Son olarak dün, eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı 91-76 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'ndeki 12. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'un takımın başına geçmesinin ardından çıktığı 11. maçında 10. kez kazandı.

        Dimitris Itoudis döneminde Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 karşılaşmada 80,76 sayı ortalaması yakalayan Fenerbahçe Beko, potasında ise ortalama 81,76 sayı gördü.

        Jasikevicius'un gelmesiyle savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmada rakip potaya ortalama 88,85 sayı atarken, maç başına 79 sayı yedi.

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